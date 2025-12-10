Достижения.рф

В Подмосковье заработала интерактивная карта ёлочных базаров

оригинал Фото: медиасток.рф

Интерактивную карту ёлочных базаров запустили в Московской области на базе портала «МОй АПК». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.



В настоящее время на карте уже есть свыше 170 официальных точек продаж новогодних деревьев.

«Интерактивная карта будет регулярно обновляться. Благодаря этому пользователи смогут получать самую актуальную информацию и выбрать наиболее удобную для себя торговую точку», — говорится в сообщении.
В министерстве также добавили, что большинство подмосковных ёлочных базаров откроются с 20 декабря.

Портал «МОй АПК» аккумулирует максимально полную информацию о сельскохозяйственной и продовольственной сфере в Московской области. Там размещаются сведения о различных сервисах и услугах, а также тематические новости.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0