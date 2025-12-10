В Подмосковье заработала интерактивная карта ёлочных базаров

10 декабря 2025, 09:38

оригинал Фото: медиасток.рф

Интерактивную карту ёлочных базаров запустили в Московской области на базе портала «МОй АПК». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.





В настоящее время на карте уже есть свыше 170 официальных точек продаж новогодних деревьев.





«Интерактивная карта будет регулярно обновляться. Благодаря этому пользователи смогут получать самую актуальную информацию и выбрать наиболее удобную для себя торговую точку», — говорится в сообщении.