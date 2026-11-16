Школьники Подмосковья за неделю прошли «Урок цифры» более 8,7 тысячи раз
Новый «Урок цифры» о пользовательских интерфейсах стартовал 9 ноября. За неделю ученики Подмосковья прошли его более 8,7 тысячи раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Занятие знакомит ребят с принципами создания цифровых сервисов. Участники узнают, как разработчики учитывают опыт пользователей и делают интерфейсы удобными и понятными.
После видеолекции школьники смогут закрепить знания на интерактивном тренажере. Им предстоит разобраться в причинах сбоев на виртуальном предприятии, проверить работу интерфейсов и устранить ошибки в системе управления. Задания доступны на трех уровнях сложности — для начальных, средних и старших классов.
Пройти урок можно дома или в школе на платформе проекта до 6 декабря. По завершении участники получат сертификаты.
После видеолекции школьники смогут закрепить знания на интерактивном тренажере. Им предстоит разобраться в причинах сбоев на виртуальном предприятии, проверить работу интерфейсов и устранить ошибки в системе управления. Задания доступны на трех уровнях сложности — для начальных, средних и старших классов.
Пройти урок можно дома или в школе на платформе проекта до 6 декабря. По завершении участники получат сертификаты.