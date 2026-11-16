В Пушкине хирурги удалили часть 16-сантиметрового тромба и спасли пациентку

16 ноября 2026, 12:53

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Хирурги Пушкинской клинической больницы имени В. Н. Розанова удалили часть крупного тромба и установили пациентке специальный фильтр. Это помогло устранить угрозу для её жизни. Об этом сообщает заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Антон Ващенко.







Женщину доставили в больницу на скорой помощи с сильным отёком ног. Из-за давней травмы она мало двигалась, что повышало риск тромбоза. Обследование показало, что сгусток поднялся из вен нижних конечностей в нижнюю полую вену в области таза. Его длина достигала 16 сантиметров, а диаметр — 8 миллиметров. Если бы тромб оторвался, он мог попасть в лёгочную артерию и закупорить её.



Сосудистые и эндоваскулярные хирурги решили удалить часть сгустка и установить кава-фильтр. По словам Ващенко, нижняя часть тромба приросла к стенке сосуда, поэтому полностью извлечь его не удалось. Врачи убрали два фрагмента и освободили место для фильтра. Устройство задержит остаток сгустка, если тот оторвётся. Операция заняла полтора часа. После наблюдения в больнице пациентку выписали для дальнейшей реабилитации.