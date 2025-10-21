Главврач Лотошинской больницы отчитался о работе медучреждения

21 октября 2025, 14:41

Фото: пресс-служба администрации м.о. Лотошино

Оперативное совещание состоялось в администрации округа Лотошино. Участие в нём принял главный врач местной больницы Алексей Шиховцев, он рассказал о работе в сфере здравоохранения муниципалитета. Об этом сообщает окружная пресс-служба.





Алексей Шиховцев доложил, в частности, о профилактических мерах, которые практикуют медики округа. Это пропаганда здорового образа жизни и гигиены, вакцинация, организация обследований и профилактических осмотров.





«Мы создаём возможности для жителей пройти диспансеризацию, в том числе углубленную. Принимаем меры и для повышения доступности высокотехнологичной помощи, чтобы ещё больше граждан могли получить ее бесплатно и своевременно», — сказал Шиховцев.