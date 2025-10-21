Главврач Лотошинской больницы отчитался о работе медучреждения
Оперативное совещание состоялось в администрации округа Лотошино. Участие в нём принял главный врач местной больницы Алексей Шиховцев, он рассказал о работе в сфере здравоохранения муниципалитета. Об этом сообщает окружная пресс-служба.
Алексей Шиховцев доложил, в частности, о профилактических мерах, которые практикуют медики округа. Это пропаганда здорового образа жизни и гигиены, вакцинация, организация обследований и профилактических осмотров.
«Мы создаём возможности для жителей пройти диспансеризацию, в том числе углубленную. Принимаем меры и для повышения доступности высокотехнологичной помощи, чтобы ещё больше граждан могли получить ее бесплатно и своевременно», — сказал Шиховцев.Глава Лотошина Екатерина Долгасова отметила, что округ занимает лидирующие позиции по доверию к властям в сфере здравоохранения, и поблагодарила за это медицинских работников.