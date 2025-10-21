В Волоколамске проверили готовность городского парка к зиме

21 октября 2025, 12:56

Видео: пресс-служба администрации Волоколамского м.о.

Смотр инвентаря и техники для зимней уборки состоялся в городском парке Волоколамска. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Проверку готовности парка к уборке снега и поддержанию порядка в зимний сезон провели начальник Управления правового обеспечения, кадров и документооборота Минспорта региона Евгений Крук и замглавы округа Алексей Винтов.





«Городской парк — любимое место отдыха волоколамцев. Здесь проводят культурные мероприятия, жители гуляют с семьями и друзьями, занимаются спортом. Важно, чтобы парк оставался безопасным и ухоженным в любое время года», — отметил Алексей Винтов.