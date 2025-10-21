В Подмосковье направят 8 млрд руб. на развитие инфраструктуры культуры и спорта

21 октября 2025, 13:50

оригинал Игорь Брынцалов (фото: пресс-служба Мособлдумы)

Более восьми миллиардов рублей направят в Московской области на строительство и ремонт объектов спорта и культуры в рамках реализации Народной программы партии «Единая Россия». Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба ЕР.





Он отметил, что работы по программе проводятся в разных округах региона.





«В текущем году в стадии проектирования и строительства находятся 12 спортивных объектов. Они включены в Народную программу партии как наказ наших избирателей. Из бюджета на них выделено 6,6 млрд рублей», — сказал Игорь Брынцалов.

«В настоящий момент ведется капитальный ремонт 17 культурно-досуговых учреждений», — добавил Брынцалов.