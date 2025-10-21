В Подмосковье направят 8 млрд руб. на развитие инфраструктуры культуры и спорта
Более восьми миллиардов рублей направят в Московской области на строительство и ремонт объектов спорта и культуры в рамках реализации Народной программы партии «Единая Россия». Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба ЕР.
Он отметил, что работы по программе проводятся в разных округах региона.
«В текущем году в стадии проектирования и строительства находятся 12 спортивных объектов. Они включены в Народную программу партии как наказ наших избирателей. Из бюджета на них выделено 6,6 млрд рублей», — сказал Игорь Брынцалов.Председатель областного парламента также сообщил, что на модернизацию объектов культуры направят почти полтора миллиарда рублей. Большая часть из этих средств поступит из бюджета Московской области.
«В настоящий момент ведется капитальный ремонт 17 культурно-досуговых учреждений», — добавил Брынцалов.Он уточнил, что до конца года планируется завершить, в частности, реконструкцию здания мытищинского театра драмы и комедии «ФЭСТ».