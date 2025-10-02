Главврач Маркитан рассказал о системе наставничества в Раменской больнице

02 октября 2025, 18:56

Фото: пресс-служба Раменской больницы

Делегация Раменской больницы приняла участие в конференции «Практики успешного наставничества в медицине. Тенденции развития». Она прошла в Детском клиническом центре имени Л.М. Рошаля, сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.





Всего в конференции участвовали более 300 человек очно и свыше 500 специалистов – в режиме онлайн.



Главврач Сергей Маркитан представил доклад, в котором рассказал о работе с молодыми специалистами, приходящими в больницу по окончании медицинских вузов.

«Учреждение активно участвует в ярмарках вакансий медицинских университетов Подмосковья, Москвы и других регионов. Для студентов ведущих медицинских вузов, включая ПМГМУ имени Сеченова, РНМУ имени Пирогова, Российский университет медицины и другие, регулярно проводим дни открытых дверей», – отметил Маркитан.