Главврач Маркитан рассказал о системе наставничества в Раменской больнице

Фото: пресс-служба Раменской больницы

Делегация Раменской больницы приняла участие в конференции «Практики успешного наставничества в медицине. Тенденции развития». Она прошла в Детском клиническом центре имени Л.М. Рошаля, сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.



Всего в конференции участвовали более 300 человек очно и свыше 500 специалистов – в режиме онлайн.

Главврач Сергей Маркитан представил доклад, в котором рассказал о работе с молодыми специалистами, приходящими в больницу по окончании медицинских вузов.

«Учреждение активно участвует в ярмарках вакансий медицинских университетов Подмосковья, Москвы и других регионов. Для студентов ведущих медицинских вузов, включая ПМГМУ имени Сеченова, РНМУ имени Пирогова, Российский университет медицины и другие, регулярно проводим дни открытых дверей», – отметил Маркитан.
В больнице действует программа наставничества опытных врачей, работают меры социальной поддержки для молодых сотрудников. Это компенсация затрат на жильё и посещение спортзала, многое другое.

Заслуженным работникам здравоохранения, которые отличились в сфере наставничества и поддержки молодых специалистов, вручили памятные награды. Почётные грамоты получили заведующий рентгеновским отделением Александр Кожевников, а таже председатель Раменской районной организации профсоюза работников здравоохранения Ирина Потапова.
Лора Луганская

