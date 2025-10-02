В Раменском появились стикерпаки с достопримечательностями города

02 октября 2025, 18:41

Фото: Раменский медиацентр

В одной из кофеен Раменского появились стикерпаки с изображениями достопримечательностей города. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.







На картинках можно увидеть бумагопрядильную фабрику, горельефы с пловцами со стены бассейна «Сатурн», мозаики и барельефы, украшающие здания города. Стикеры можно наклеить на мобильный телефон, планшет, ноутбук или записную книжку. Это поможет популяризировать Раменское как туристический город.



Фото: Раменский медиацентр

Новые наклейки – часть проекта, призванного возродить моду на архитектуру советского модернизма. Его создатели проводят экскурсии по подмосковным городам.

«Очень хорошо, что в Московской области и Раменском появляются инициативы, которые позволяют познакомить жителей с архитектурой и историей родного края», – считает заведующая Раменским ТИЦ Ольга Бойченко.