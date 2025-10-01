В Раменском утвердили состав Молодёжного парламента из 16 школьников и студентов

01 октября 2025, 18:52

Фото: Раменский медиацентр

В Раменском муниципальном округе завершили формирование нового состава Молодёжного парламента при Совете депутатов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





По итогам собеседований конкурсная комиссия отобрала 16 кандидатов. Это школьники и студенты из разных населённых пунктов. Как отметили представители конкурсной комиссии, многие уже занимаются волонтёрской деятельностью, собирают гуманитарную помощь, помогают детям с особенностями развития.

«Главная задача каждого члена парламента – сделать Раменский округ лучше и комфортнее для всех жителей. Желаю новых идей и достижений», – сказал глава округа Эдуард Малышев.