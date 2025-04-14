Лечение в Детском центре им. Л. Рошаля прошли пациенты из 76 регионов

Татьяна Шаповаленко (Фото: пресс-служба МОРО) ЕР
В многопрофильном Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля в Красногорске побывали пациенты из 76 регионов России. А благодаря технологиям телемедицины врачи помогают лечить детей во всех регионах страны, сообщила главврач клиники Татьяна Шаповаленко.
«У нас сейчас уже есть пациенты из 76 регионов. То есть где-то около 15% стационарных пациентов – из других регионов России, не только из Москвы, но и из самых отдалённых, из Владивостока, Хабаровска, Алтайского края. У нас лечится очень много детей с Северного Кавказа. География очень широкая», – рассказала Шаповаленко в интервью РИА Новости.По её словам, специалисты центра также ездят в разные города обмениваться опытом. Многие врачи участвуют в федеральных конференциях, проводят на своей базе такие мероприятия и дни открытой хирургии.
По оценке Шаповаленко, ДКЦ постепенно становится в один ряд с лучшими детскими центрами, детскими клиниками страны.
Читайте также:
В клинике им. Л. Рошаля пройдет международная офтальмологическая конференция
В Подмосковье врачи удалили подростку 14 лишних зубов
В Детском центре трёхмесячного младенца избавили от сужения мочеточника
Лора Луганская