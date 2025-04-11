В Подмосковье врачи удалили подростку 14 лишних зубов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Необычную патологию обнаружили врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля у 15-летнего подростка, поступившего на плановое лечение в связи с неправильным прикусом. Оказалось, что у юного пациента растёт 14 лишних зубов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Лишние зубы были обнаружены в результате тщательного обследования, включающего мультиспиральную компьютерную томографию челюсти. Решить эту проблему можно было только с помощью операции.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
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Фото: пресс-служба Минздрава МО
Сейчас пациент готовится к выписке. Когда он восстановится после операции, ему предстоит курс лечения у ортодонта для окончательного исправления прикуса.«Врожденная патология мешала здоровому формированию прикуса и вызывала ретенцию — задержку роста средних зубов. Мы провели подростку операцию по удалению зубов под полной анестезией. Операция длилась два часа и прошла успешно», — рассказал челюстно-лицевой хирург Сергей Вардугин.
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Лев Каштанов