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В Подмосковье врачи удалили подростку 14 лишних зубов

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Необычную патологию обнаружили врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля у 15-летнего подростка, поступившего на плановое лечение в связи с неправильным прикусом. Оказалось, что у юного пациента растёт 14 лишних зубов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Лишние зубы были обнаружены в результате тщательного обследования, включающего мультиспиральную компьютерную томографию челюсти. Решить эту проблему можно было только с помощью операции.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

«Врожденная патология мешала здоровому формированию прикуса и вызывала ретенцию — задержку роста средних зубов. Мы провели подростку операцию по удалению зубов под полной анестезией. Операция длилась два часа и прошла успешно», — рассказал челюстно-лицевой хирург Сергей Вардугин.
Сейчас пациент готовится к выписке. Когда он восстановится после операции, ему предстоит курс лечения у ортодонта для окончательного исправления прикуса.

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В Московской области с начала года запустили 18 современных рентген-аппаратов
11 апреля 2025, 14:30

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В отделении Электростальской больницы заработал новый цифровой рентген-аппарат. Таким образом, с начала года в Подмосковье запустили 18 единиц такой техники, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Продолжаем оснащать наши медицинские организации современным цифровым оборудованием. Так, в отделении общей врачебной практики Электростальской больницы заработал новый рентген аппарат. На его закупку было направлено более 22 млн рублей. Всего с начала года в больницах Подмосковья запущено в эксплуатацию 18 рентген-аппаратов на 505 млн рублей», – уточнил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Как отметили в ведомстве, оборудование закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

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#медицина
#медицинское оборудование
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В Подмосковье с начала года более 250 человек сообщили об укусах клещей
11 апреля 2025, 14:15

Фото: iStock / Nataba

В Подмосковье к 10 апреля зарегистрировано более 250 обращений в медицинские организации из-за присасывания клещей. Это больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Московской области.
«Это обусловлено тёплой малоснежной зимой и ранней оттепелью. Проведены лабораторные исследования 33 клещей. С начала года в регионе зарегистрировано 16 случаев болезни Лайма, что в 1,5 раза меньше прошлогоднего показателя. В 21% случаев выявлены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 3% – гранулоцитарного анаплазмоза человека», – уточнили в надзорном ведомстве.
Там добавили, что случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в регионе пока не отмечено.

В Роспотребнадзоре также заявили, что запланировано обработать от клещей площадь около 5 тыс. га.

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#подмосковье
#московская область
#клещи
#роспотребнадзор
#заболевания
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Проживающие в Подмосковье бывшие узники фашизма получат выплаты ко Дню Победы
11 апреля 2025, 13:57

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Свыше трёх тысяч бывших узников фашизма проживают в Московской области в настоящее время, все они получат выплаты ко Дню Победы, сообщает пресс-служба подмосковного министерства социального развития.
«В Подмосковье проживают более 3 тысяч бывших узников фашистских концлагерей. У каждого из них непростая судьба и своя печальная история. По решению нашего губернатора ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты от 40 до 70 тысяч ко Дню Победы», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
В областном Минсоцразвития также сообщили, что для несовершеннолетних узников фашистских концлагерей действует ряд федеральных и региональных льгот, включая ежемесячные выплаты, обеспечение лекарствами, предоставление путёвок в санатории с бесплатным проездом в обе стороны, а также компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг и бесплатный проезд в общественном транспорте Москвы и Подмосковья.

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Школьникам Подмосковья расскажут на «Уроке цифры» о квантовых вычислениях
11 апреля 2025, 13:39

Фото: istockphoto.com/JackF

Онлайн-занятие по теме «Квантовые вычисления и материалы будущего» стало доступно для школьников, принимающих участие в проекте «Урок цифры» от Росатома, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Новый урок состоит из интерактивных заданий-тренажеров, видеолекций и методических материалов. Тема представлена на трёх уровнях сложности — для младшеклассников, а также учеников средней и старшей школы», — говорится в сообщении.
Ребятам расскажут, как квантовые технологии связаны с энергетикой, освоением космоса и развитием медицины, а также предложат попробовать себя в роли учёных и решить задачи по устройству квантового компьютера.

Урок «Квантовые вычисления и материалы будущего» доступен на сайте проекта до 28 апреля включительно. Ознакомиться с ним могут все желающие.

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Студентов подмосковного ГГТУ предупредили об основных уловках мошенников
11 апреля 2025, 13:13

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Профилактическую акцию «Осторожно — мошенники!» провели для студентов Государственного гуманитарно-технологического университета (ГГТУ) в Орехово-Зуеве сотрудники полиции, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Начальник Отделения по борьбе с мошенничеством майор полиции Никита Бабуркин рассказал студентам о распространенных схемах мошенничества, в том числе и с использованием цифровых технологий», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

В ходе акции ребятам объяснили, почему никому нельзя сообщать номер своей банковской карты и секретный код от неё, а также предупредили, что онлайн-покупки следует делать только в проверенных магазинах.

По окончании беседы всем слушателям раздали тематические памятки.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

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