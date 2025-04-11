В клинике им. Л. Рошаля пройдет международная офтальмологическая конференция

18 апреля в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля впервые пройдёт международная конференция детских офтальмологов «Взгляд в будущее: детская офтальмология сегодня», сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Мы уверены, что конференция станет важным шагом в развитии детской офтальмологической помощи как в нашем регионе, так и по всей России. До встречи в солнечном весеннем Красногорске», — отметила главный врач ДКЦ им. Л. М. Рошаля, Татьяна Шаповаленко.
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