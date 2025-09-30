Главврач Шатурской больницы обсудил с целевиками планы на будущее

30 сентября 2025, 11:04

Видео: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Главный врач Шатурской больницы Алихан Гарунов встретился со студентами-целевиками, которые обучаются на шестом курсе Первого МГМУ им. И. М. Сеченова и Рязанского государственного медуниверситета им. И. П. Павлова, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





На встрече обсуждали поступление в ординатуру и выбор специализации. По целевому направлению обучение оплачивает Минздрав Московской области, а выпускники обязуются отработать в больнице пять лет. Кроме того, студенты проходят практику в Шатурской больнице, а уже через год ординатуры могут начать работу врачами-стажёрами.



«Мы встретились с целью узнать их планы. Есть студенты, которые после окончания шестого курса желают сразу пойти работать на участок или пойти работать в приемной покой, а есть те, которые учатся на узких специалистов, которые сейчас востребованы, поэтому мы с удовольствием идем на выдачу целевых направлений», — отметил Алихан Гарунов.