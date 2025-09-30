Нейросеть помогает жителям Подмосковья оформлять техпаспорт онлайн

30 сентября 2025, 10:10

оригинал Фото: iStock/Stefan Simonovski

В Московской области нейросеть помогает жителям оформлять технический паспорт на недвижимость. На региональном портале госуслуг обновили сервис «Подготовка технического паспорта», сообщили в Мингосуправления Подмосковья.





ИИ сокращает количество ошибок при подаче заявлений. Пользователи загружают документы в систему, после чего она сама проверяет, правильно ли всё заполнено.





«Услугу по подготовке технического паспорта перевели в «цифру» в 2023 году. Сейчас мы внедрили в нее искусственный интеллект, проверяющий прикрепленные к заявлению документы. Кроме того, в услугу добавили интерактивный календарь, благодаря которому можно самостоятельно выбирать дату и время выезда специалиста БТИ, а также автоматический расчет стоимости работ после указания характеристик объекта недвижимости. Оплатить счет можно прямо на регпортале», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.