В Серпухове завершается очистка озера Долгое по программе «100 прудов и озёр»

30 сентября 2025, 10:17

Видео: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

В городском округе Серпухов близится к завершению санитарная очистка озера Долгое. Работы ведутся в рамках губернаторской программы «100 прудов и озёр», направленной на сохранение малых водоёмов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Именно жители выбрали этот объект для благоустройства на портале «Добродел» — за озеро Долгое проголосовали около 1,5 тыс. человек. Очистка проводится поэтапно: специалисты убирают мусор, ряску и древесные остатки с водной глади, приводят в порядок прибрежную территорию, проводят кронирование деревьев. Весь собранный мусор утилизируется в соответствии с природоохранными требованиями.



Параллельно по просьбам жителей расчистка идёт ещё на семи водоёмах за счёт муниципального бюджета. Завершены работы в деревнях Новые Кузьмёнки, Новики, Акулово, Судимля и Райсеменовское, на финальной стадии — в Данках и Аладьино.



«Чистые пруды и озера — это здоровье, красота и комфорт для жителей муниципалитета. Давайте беречь природу вместе», — отметил глава округа Алексей Шимко.

