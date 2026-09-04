Гнев и грусть: нарколог Холдин рассказал, как защитить детей от зависимостей
Родители могут снизить вероятность формирования химических зависимостей у детей. Для этого необходимо научить ребёнка самостоятельно справляться со стрессом. О том, как это сделать, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.
Врач отметил, что нотации и запреты не помогают. А по настоящему действенным может стать пример родителей.
«Ребёнок воспринимает поведение родителей как норму, поэтому важно показывать, что отдых и семейные праздники могут проходить без алкоголя. Не рекомендуется также покупать детям так называемое «детское шампанское». Потому что если ребёнок с ранних лет видит на семейном столе алкоголь и получает напитки, стилизованные под взрослые, в будущем родителям будет сложнее объяснить ему, почему употребление алкоголя может быть опасным», — сказал Холдин.Он добавил, что родители должны позволять ребёнку испытывать и проговаривать негативные эмоции.
«У ребёнка должно быть право на гнев, грусть, тревогу, усталость. Он не должен их подавлять», — подчеркнул эксперт.Для формирования устойчивой к стрессам психики важна также физическая активность. И лучше всего, если родители занимаются вместе с ребёнком.
«Движение помогает снижать напряжение и получать положительные эмоции без искусственных стимуляторов», — пояснил Холдин.Он также отметил, что большое значение имеет здоровый режим сна и бодрствования: он создает для нервной системы необходимую опору.