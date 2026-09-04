В восьми округах Подмосковья очистили от рекламы и граффити дорожные знаки

04 сентября 2026, 13:57

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Работу по очистке знаков от вандальных надписей и незаконной рекламы провели на десяти региональных дорогах в восьми округах Московской области специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Дорожные знаки привели в порядок в городах и малых населённых пунктах.





«Граффити со знаков убрали на проспекте Мира во Фрязине, на проспекте Пацаева в Долгопрудном и на улице Советской Конституции в Ногинске», — говорится в сообщении.