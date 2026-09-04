В восьми округах Подмосковья очистили от рекламы и граффити дорожные знаки
Работу по очистке знаков от вандальных надписей и незаконной рекламы провели на десяти региональных дорогах в восьми округах Московской области специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Дорожные знаки привели в порядок в городах и малых населённых пунктах.
«Граффити со знаков убрали на проспекте Мира во Фрязине, на проспекте Пацаева в Долгопрудном и на улице Советской Конституции в Ногинске», — говорится в сообщении.А незаконную рекламу ликвидировали на Станционной улице в посёлке Нахабино под Красногорском, на Полевой улице во Фрязине, на улице 7 Ноября в Лосино-Петровском, на Новоугличском шоссе в Сергиевом Посаде, на улицах Горького и Гагарина в Жуковском и на Пролетарской улице в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе.