Год единства народов России открыли в Красногорске танцевальным шоу

21 января 2026, 10:17

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В Красногорске в Доме культуры «Луч» состоялось открытие Года единства народов России. Собравшимся представили концертную программу «Танцующая Россия: хоровод дружбы», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





На сцене развернулась феерия танца, где каждый номер – отдельная история, рассказанная языком тела и музыки.

«Зрители стали свидетелями многообразия танцевальных стилей и направлений от классики до модерна. Фантастические костюмы, захватывающие дух движения, постановки, отражающие традиции и дух разных народов России, – всё это создало незабываемую атмосферу праздника», – говорится в сообщении.