Достижения.рф

В ЖК «Ильинойс» в Красногорске началось строительство дома с поликлиникой

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Строительство дома №3 на 2121 квартиру стартовало в жилом комплексе «Ильинойс» на юге Красногорска. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.



Дом будет состоять из двух корпусов, общая площадь которых составит 155,5 тыс. квадратных метров. На первом этаже здания разместят поликлинику для взрослых и детей и супермаркет. На подземном уровне обустроят кладовки и паркинг.

«Квартиры будут представлены в разных форматах — от студий до трёхкомнатных, включая вариант с объединённой кухней-гостиной», — говорится в сообщении.
В настоящее время в ЖК «Ильинойс» сдали в эксплуатацию дома №1 и №2 на 2695 квартир и открыли детский сад на 250 воспитанников. В планах строительство детсада на 200 мест и реконструкция корпуса гимназии №7 на 975 учеников.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0