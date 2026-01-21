В ЖК «Ильинойс» в Красногорске началось строительство дома с поликлиникой

21 января 2026, 09:30

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Строительство дома №3 на 2121 квартиру стартовало в жилом комплексе «Ильинойс» на юге Красногорска. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Дом будет состоять из двух корпусов, общая площадь которых составит 155,5 тыс. квадратных метров. На первом этаже здания разместят поликлинику для взрослых и детей и супермаркет. На подземном уровне обустроят кладовки и паркинг.





«Квартиры будут представлены в разных форматах — от студий до трёхкомнатных, включая вариант с объединённой кухней-гостиной», — говорится в сообщении.