Годовая программа по замене лифтов в подмосковных домах выполнена на 85%

30 мая 2025, 13:41

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

С января Фонда капремонта (ФКР) Московской области заменил лифтовое оборудование в 311 многоквартирных домах региона, что составляет более 85% от годового плана. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.







«Новые лифты являются антивандальными, они оборудованы энергосберегающим светодиодным освещением, а также «умными датчиками», которые не дают дверям закрыться при малейших препятствиях. В приёмке лифтового оборудования принимают участие представители контролирующих органов и собственники квартир», — говорится в сообщении.До конца текущего года новые лифты должны быть установлены ещё в 48 многоквартирных домах.