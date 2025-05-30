Годовая программа по замене лифтов в подмосковных домах выполнена на 85%
С января Фонда капремонта (ФКР) Московской области заменил лифтовое оборудование в 311 многоквартирных домах региона, что составляет более 85% от годового плана. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
«Новые лифты являются антивандальными, они оборудованы энергосберегающим светодиодным освещением, а также «умными датчиками», которые не дают дверям закрыться при малейших препятствиях. В приёмке лифтового оборудования принимают участие представители контролирующих органов и собственники квартир», — говорится в сообщении.До конца текущего года новые лифты должны быть установлены ещё в 48 многоквартирных домах.В министерстве добавили, что проверить, включён ли тот или иной дом в Подмосковье программу капитального ремонта, а также посмотреть сроки проведения работ можно на сайте ФКР.