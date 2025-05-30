В Подмосковье стартует третий сезон экологической акции «Чистый лес»
Третий сезон масштабной экологической акции по уборке от мусора природных территорий «Чистый лес» стартует в Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Целью проекта является улучшение состояния лесных массивов, восстановление экосистем и повышение экологической культуры жителей региона. Акция будет проходить в течение всего лета и охватит 18 подмосковных муниципалитетов», — говорится в сообщении.Первой площадкой акции станет Горенский лесопарк в округе Балашиха. Там проведут уборку в субботу, 31 мая. Участниками мероприятия станут экоактивисты, депутаты, волонтёры и неравнодушные местные жители.
Собранный мусор вывезут сотрудники регионального оператора по обращению с ТКО в Ногинском кластере. Специалисты компании также расскажут участникам акции о том, как правильно собирать мусор и сортировать отходы, и предоставят инвентарь. Акция начнётся в 10 утра.