Расписание электричек Киевского направления изменится 1-6 июня

30 мая 2025, 11:45

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения некоторых пригородных поездов, курсирующих на Киевском направлении, изменится с 1 по 6 июня из-за работ по замене стрелочных переводов на станциях Нара и Латышская. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.







«На станции Латышская технологическое «окно» назначено на 1-3 июня с 21:30 до 7:30. А на станции Нара работы будут проводиться с 5 по 6 июня с 21:20 до 7:20. В связи с этим у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия», — говорится в сообщении.