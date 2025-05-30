Расписание электричек Киевского направления изменится 1-6 июня
График движения некоторых пригородных поездов, курсирующих на Киевском направлении, изменится с 1 по 6 июня из-за работ по замене стрелочных переводов на станциях Нара и Латышская. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«На станции Латышская технологическое «окно» назначено на 1-3 июня с 21:30 до 7:30. А на станции Нара работы будут проводиться с 5 по 6 июня с 21:20 до 7:20. В связи с этим у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия», — говорится в сообщении.Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобства и проверять актуальное расписание. Оно размещается на информационных стендах на вокзалах и железнодорожных станциях. Кроме того, расписание можно посмотреть онлайн — на сайте РЖД или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».