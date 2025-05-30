В Павловском Посаде 1 июня состоится фестиваль кузнечного искусства
XIX Бывалинский фестиваль кузнечного искусства проведут в Павловском Посаде в воскресенье, 1 июня, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«На празднике, который начнётся с божественной литургии, соберутся около 100 кузнецов со всей России, включая новые регионы, а также из Кубы», — говорится в сообщении.Для гостей и участников запланирована большая развлекательная программа. На фестивале будет организована ярмарка и мастер-классы по вязанию, гончарному мастерству и рукоделию. Молодожёны смогут пройти обряд «Кузнечной свадьбы». А завершится праздник выступлением членов конноспортивного клуба «Готфы» и катанием на лошадях.
Мастер-классы начнут работать в 10 утра. Торжественное открытие фестиваля назначено на 11:00.