Годовая выручка малой технологической компании ОЭЗ «Дубна» превысила 50 млн рублей
Ежегодная выручка компании «Нордавинд-Дубна» от реализации высокотехнологичных продуктов превысила 50 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Малая технологическая компания является резидентом ОЭЗ «Дубна» и успешно реализует бизнес-модель по коммерциализации собственных разработок.
«Среди главных разработок компании – система видеонаблюдения и аналитики «Компас». Она подходит для промышленных предприятий, транспорта, торговли и здравоохранения, используется для мониторинга в реальном времени, контроля безопасности, анализа поведения клиентов в ритейле. «Компас» – полностью российская разработка с локальной поддержкой. Она включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных», – рассказали в министерстве.Другая разработка «Нордавинд-Дубна» связана с медицинскими технологиями. Компания создала кардиофлешки – компактные устройства для снятия ЭКГ в домашних условиях. Также предприятие выпускает ветеринарные кардиофлешки и телемедицинскую платформу «Персональный медицинский помощник».
Помимо этого, предприятие развивает ИИ-помощников для бизнеса, которые помогают автоматизировать процессы, повышать производительность и снижать издержки.