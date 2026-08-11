В Наро-Фоминске благоустроят сад и набережную

11 августа 2026, 18:17

оригинал Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Проект благоустройства Наро-Фоминска одержал победу на Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Теперь преображение ждёт набережную реки Нары и Яблоневый сад. Об этом сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.





У локаций есть природная и историческая ценности, и в проекте это учитывается и подчёркивается.





«Набережная станет прогулочным маршрутом в природной зоне, а Яблоневый сад превратится в более уютное и притягательное пространство», — говорится в сообщении.