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В Наро-Фоминске благоустроят сад и набережную

оригинал Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Проект благоустройства Наро-Фоминска одержал победу на Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Теперь преображение ждёт набережную реки Нары и Яблоневый сад. Об этом сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.



У локаций есть природная и историческая ценности, и в проекте это учитывается и подчёркивается.

«Набережная станет прогулочным маршрутом в природной зоне, а Яблоневый сад превратится в более уютное и притягательное пространство», — говорится в сообщении.
В основе проекта лежит принцип минимизации вмешательств. Планируется сохранить все здоровые деревья и кустарник, а новые элементы будут создавать из натуральных материалов, чтобы они лучше вписывались в природу.
Лев Каштанов

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