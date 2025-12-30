В семи подмосковных ЖК провели семейные новогодние праздники

30 декабря 2025, 09:41

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Новогодние праздники для всей семьи организовали для жителей семи подмосковных жилых комплексов от группы «Самолёт». Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Мероприятия состоялись в химкинском ЖК «Квартал Ивакино», красногорском ЖК «Спутник», в ЖК «Пригород Лесное» в посёлке Мисайлово и ЖК «Горки Парк» в деревне Коробово Ленинского округа, в ЖК «Прибрежный Парк» в округе Домодедово, в балашихинском ЖК «Новоград Павлино» и в ЖК «Люберцы».





«В программу праздников вошли анимационные шоу, танцы и музыкальные выступления, на площадках развернули фотозоны и предлагали гостям горячий чай», — говорится в сообщении.