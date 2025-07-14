Годовой план по ремонту муниципальных дорог в Подмосковье выполнен на 75%

14 июля 2025, 14:15

оригинал Фото: istockphoto.com/Andrey Grigoriev

Более тысячи муниципальных дорог планируется отремонтировать в Московской области в текущем сезоне. В настоящее время план выполнен уже на три четверти. Об этом доложил на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями министерств, ведомств и округов региона глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.





Он сообщил, что всего в годовую программу по ремонту муниципальных дорог вошли 1017 участков, а в программу ремонта региональных дорог — 321 участок. Работы ведутся с опережением графика.





«В этом году мы ремонтируем 1540 километров, что на 30% больше, чем в прошлом году. Программа ремонта муниципальных дорог включает участки общей протяжённостью 556 километров. Программа выполнена на 75%. Плановый срок завершения — до 15 сентября», — рассказал Марат Сибатулин.