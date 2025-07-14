В Подмосковье готовят к открытию более 70 новых и отремонтированных школ
72 новые и капитально отремонтированные школы планируется ввести в эксплуатацию 1 сентября текущего года в Московской области. Об этом доложил на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями министерств, ведомств и округов региона министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.
Важность создания и приведения в порядок школьных зданий отметил сам глава региона.
«В рамках национальных целей мы продолжительное время строили и продолжаем строить школы. Когда-то 30, когда 34. В этом году у нас 14 бюджетных новых школ. Есть и внебюджетные школы. И большая программа принималась в части капитального ремонта», — сказал Андрей Воробьёв.Александр Туровский сообщил, что к 1 сентября будут готовы 57 капитально отремонтированных школ и 14 новых. Кроме того, одну новую школу открыли раньше — в январе текущего года.
«Создадим более 10,3 тыс. новых мест для учеников и обновим школы по современным стандартам для 30,6 тыс. учеников», — уточнил Александр Туровский.Он добавил, что новая школа, которую сдали в начале 2025 года, — это учебное заведение в микрорайоне Купелинка деревни Сапроново Ленинского городского округа. Школа рассчитана на 1,1 тыс. учеников. Кроме того, уже сданы в эксплуатацию и ждут открытия школа в Климовске на 1.1 тыс. мест и школа в мытищинском микрорайоне Сухарево на 1.1 тыс. мест.
Капитальный ремонт уже завершён в 20 подмосковных школах, до конца июля будут сданы ещё 25 школ и до 20 августа — 12.