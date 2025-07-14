В Подмосковье готовят к открытию более 70 новых и отремонтированных школ

14 июля 2025, 13:41

оригинал Фото: istockphoto.com/Drazen Zigic

72 новые и капитально отремонтированные школы планируется ввести в эксплуатацию 1 сентября текущего года в Московской области. Об этом доложил на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями министерств, ведомств и округов региона министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.





Важность создания и приведения в порядок школьных зданий отметил сам глава региона.





«В рамках национальных целей мы продолжительное время строили и продолжаем строить школы. Когда-то 30, когда 34. В этом году у нас 14 бюджетных новых школ. Есть и внебюджетные школы. И большая программа принималась в части капитального ремонта», — сказал Андрей Воробьёв.

«Создадим более 10,3 тыс. новых мест для учеников и обновим школы по современным стандартам для 30,6 тыс. учеников», — уточнил Александр Туровский.