Ремонт дорог в Подмосковье завершён наполовину от плана 2025 года

14 июля 2025, 12:15

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области уже закончили более половины от планируемого в 2025 году объёма ремонта на муниципальной и региональной сети дорог. Это свыше 860 км асфальтобетонного покрытия, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.





Ремонт региональных дорог по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» тоже выполнен наполовину.



«Подмосковные дорожники обновили более 860 км покрытия на 846 участках дорог. На 184 участках замена покрытия продолжается. Ежегодно у нас большие объёмы ремонта дорог по нацпроекту. В этом году уже отремонтировали 460 км покрытия на 142 участках региональных дорог», – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.