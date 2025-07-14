Ремонт дорог в Подмосковье завершён наполовину от плана 2025 года
В Московской области уже закончили более половины от планируемого в 2025 году объёма ремонта на муниципальной и региональной сети дорог. Это свыше 860 км асфальтобетонного покрытия, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Ремонт региональных дорог по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» тоже выполнен наполовину.
«Подмосковные дорожники обновили более 860 км покрытия на 846 участках дорог. На 184 участках замена покрытия продолжается. Ежегодно у нас большие объёмы ремонта дорог по нацпроекту. В этом году уже отремонтировали 460 км покрытия на 142 участках региональных дорог», – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.Так, в 13 округах полностью завершили ремонт покрытия на региональных дорогах. На муниципальной сети более 400 км покрытия обновили на 704 участках. Полностью ремонт покрытия завершён в 12 округах, где в совокупности обновили около 70 участков.
Как напомнили в ведомстве, в текущем сезоне планируется отремонтировать около 1,4 тыс. км покрытия. План ремонта можно найти на сайте областного Минтранса.