Подмосковные результаты ЕГЭ оказались лучше общероссийских по 9 предметам

14 июля 2025, 12:57

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Итоги сдачи ЕГЭ подвели в Московской области. Уровень подмосковных выпускников оказался выше, чем в среднем по стране. Об этом доложила на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями министерств, ведомств и округов региона министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес.





Всего ЕГЭ в этом году в Московской области сдавали более 39,7 тыс. человек. Высокие баллы получил 21% экзаменующихся. Андрей Воробьёв отметил, что по результатам экзаменов наблюдается устойчивая позитивная динамика.





«Это мерило нашего образования», — подчеркнул глава региона.

Андрей Воробьёв (фото: пресс-служба правительства МО)

«Средний балл по ЕГЭ у нас лучше, чем по стране, по таким предметам, как литература, английский язык, физика, профильная математика, русский язык, химия, история, биология и обществознание», — сказала Ингрид Пильдес.