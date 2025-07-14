Подмосковные результаты ЕГЭ оказались лучше общероссийских по 9 предметам
Итоги сдачи ЕГЭ подвели в Московской области. Уровень подмосковных выпускников оказался выше, чем в среднем по стране. Об этом доложила на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями министерств, ведомств и округов региона министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес.
Всего ЕГЭ в этом году в Московской области сдавали более 39,7 тыс. человек. Высокие баллы получил 21% экзаменующихся. Андрей Воробьёв отметил, что по результатам экзаменов наблюдается устойчивая позитивная динамика.
«Это мерило нашего образования», — подчеркнул глава региона.В свою очередь Ингрил Пильдес сообщила, что по среднему баллу за ЕГЭ уровень выпускников школ Подмосковья оказался выше, чем в среднем по России, по девяти предметам.
«Средний балл по ЕГЭ у нас лучше, чем по стране, по таким предметам, как литература, английский язык, физика, профильная математика, русский язык, химия, история, биология и обществознание», — сказала Ингрид Пильдес.Она добавила, что стобалльниками в этом году стали 669 подмосковных выпускников. .200 баллов получили 29 человек, а два человека сдали ЕГЭ на 300 баллов.
Лучшими школами по числу стобалльников стали мытищинские школа №6 и лицей №34, домодедовский лицей №3 и Химкинский лицей.
Ингрид Пильдес также сообщила, что по итогам этого учебного года Московская область заняла второе место по количеству дипломов Всероссийской олимпиады школьников. Общее число дипломов составило 220, что на 109 больше, чем в прошлом году.