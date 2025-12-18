В ЖК «Феникс» в Дубне построили дом на 171 квартиру

18 декабря 2025, 09:16

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Многоэтажный жилой дом на 171 квартиру построили в составе ЖК «Феникс» в Дубне. Новостройке уже выдали разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Общая площадь дома составляет более 10,2 тыс. квадратных метров.





«В здании представлены квартиры различных планировок с изолированными спальнями, большими окнами и застеклёнными балконами или лоджиями. Подъезды сделаны по принципу безбарьерной среды, что удобно маломобильным людям и родителям с колясками», — говорится в сообщении.