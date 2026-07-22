Голболисты из Подмосковья заняли призовое место на чемпионате России

22 июля 2026, 13:37

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряную медаль завоевала мужская сборная Московской области на чемпионате России по голболу. А женская команда Подмосковья вошла в четвёрку лучших. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Всего в турнире участвовали 19 команд из 11 субъектов РФ — Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Дагестана, Адыгеи, Краснодарского края, Калужской, Вологодской, Новосибирской, Тульской и Нижегородской областей.





«В составе мужской подмосковной команды выступали Алексей Шипилов, Абубакр Утаев, Александр Виноградов, Сергей Макаров, Роман Александров и Юрий Лящук. До финала они не проиграли ни одного матча, а в битве за первое место уступили сборной Тульской области», — говорится в сообщении.