Обманутые дольщики из Домодедова получили долгожданные ключи от квартир

22 июля 2026, 12:29

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Дольщикам дома №3 по улице Ледовская в Домодедове вручили ключи от квартир. Своё жильё люди ждали более десяти лет. В церемонии принял участие депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Фетисов. Об этом сообщает пресс-служба партии.





Фетисов отметил, что решить проблему обманутых дольщиков в Московской области удалось благодаря федеральным решениям и поддержке президента.





«Для людей своя квартира — это совершенно другой смысл жизни. Приходит уверенность, хочется завести детей, двигаться дальше по жизни, зарабатывать, вкладываться в ремонт, в мебель и прочее. Будем и дальше контролировать всё, что связано с выполнением застройщиками их обязательств», — заверил Фетисов.