Обманутые дольщики из Домодедова получили долгожданные ключи от квартир
Дольщикам дома №3 по улице Ледовская в Домодедове вручили ключи от квартир. Своё жильё люди ждали более десяти лет. В церемонии принял участие депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Фетисов. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Фетисов отметил, что решить проблему обманутых дольщиков в Московской области удалось благодаря федеральным решениям и поддержке президента.
«Для людей своя квартира — это совершенно другой смысл жизни. Приходит уверенность, хочется завести детей, двигаться дальше по жизни, зарабатывать, вкладываться в ремонт, в мебель и прочее. Будем и дальше контролировать всё, что связано с выполнением застройщиками их обязательств», — заверил Фетисов.Застройщик дома на Ледовской улице обанкротился в 2015 году. Объект на несколько лет заморозили, а в 2022 году передали для завершения другой компании. И в 2025 году началась поэтапная выдача ключей.
Восстановление жилищных прав жителей Подмосковья ведётся в рамках реализации Народной программы «Единой России». Процесс контролируют депутаты всех уровней.