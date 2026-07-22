Предприниматели Подмосковья подали более 2000 онлайн-заявок на субсидии

22 июля 2026, 12:00

оригинал Фото: istockphoto.com/Jacob Wackerhausen

Свыше двух тысяч заявлений на получение субсидий подали представители малого и среднего бизнеса Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.





Услуга размещена на госпортале в разделе «Бизнесу», подразделе «Бизнес» — «Поддержка МСП».





«С помощью этой опции предприниматели могут не только подать заявление на субсидирование, но и предоставить требуемую отчётность, а также заключить дополнительное соглашение», — говорится в сообщении.