Предприниматели Подмосковья подали более 2000 онлайн-заявок на субсидии
Свыше двух тысяч заявлений на получение субсидий подали представители малого и среднего бизнеса Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
Услуга размещена на госпортале в разделе «Бизнесу», подразделе «Бизнес» — «Поддержка МСП».
«С помощью этой опции предприниматели могут не только подать заявление на субсидирование, но и предоставить требуемую отчётность, а также заключить дополнительное соглашение», — говорится в сообщении.Для пользования услугой нужно пройти авторизацию с помощью Единой системы идентификации и аутентификации, выбрать из перечня цель обращения и указать категорию заявителя. Ответ поступит в личный кабинет.