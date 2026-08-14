Гольфистка из Московской области заняла первое место на Чемпионате в свой день рождения
Спортсменка сборной Московской области Екатерина Малахова в свой день рождения одержала победу в женском зачёте первого раунда Лига Ставок Чемпионата Московской области по гольфу. Соревнования прошли на поле Agalarov Golf&Country Club.
В женском зачёте второе место заняла Нина Пегова, также представляющая Московскую область. Третьей стала Наталья Нарышкина из Московской области.
В мужском зачёте победу одержал Давид Нагиев из Московской области. Второе место занял Егор Ерошенко, третьим стал представитель Москвы Артём Филаткин.
Таким образом, спортсмены Московской области забрали пять из шести призовых мест чемпионата. Для Екатерины Малаховой победа стала особенно приятным подарком в день рождения.
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