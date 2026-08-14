Гольфистка из Московской области заняла первое место на Чемпионате в свой день рождения

14 августа 2026, 22:33

Екатерина Малахова победила в женском зачёте Чемпионата МО по гольфу

Фото: Istock / Phonphrom Sukkasem

Спортсменка сборной Московской области Екатерина Малахова в свой день рождения одержала победу в женском зачёте первого раунда Лига Ставок Чемпионата Московской области по гольфу. Соревнования прошли на поле Agalarov Golf&Country Club.