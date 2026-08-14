Подмосковье примет юниорский чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту

14 августа 2026, 12:32

оригинал Фото: медиасток.рф

XV чемпионат мира среди юношей и юниоров и XI чемпионат мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту проведут в подмосковном городе Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МЧС.





Соревнования будут проходить базе центра спорта «Метеор» с 22 по 25 августа. Участниками станут атлеты из 11 стран: России, Белоруссии, Азербайджана, Чехии, Словакии, Австрии, Латвии, Камеруна, Казахстана, Индии и Болгарии.





«В программу турниров вошли такие дисциплины, как пожарная эстафета 4x100 метров, подъём по штурмовой лестнице в окна второго и четвёртого этажей учебной башни, стометровая полоса препятствий и боевое развёртывание», — говорится в сообщении.