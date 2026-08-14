Сборная Подмосковья стала призёром спартакиады работников сферы физкультуры и спорта
Сборная Мособлспортпрофсоюза заняла второе место в общекомандном зачёте Всероссийской спартакиады работников в сфере физической культуры, спорта и туризма. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В программу соревнований входили лёгкая атлетика, настольный теннис, мини-футбол, дартс, баскетбол 3×3, перетягивание каната, шахматы и городки. Представители Московской области завоевали медали в пяти дисциплинах.
С результатами соревнований можно ознакомиться на сайте министерства.
Спартакиада проходила 7-9 августа в Москве на базе Российского университета спорта «ГЦОЛИФК». В соревнованиях участвовали более 300 представителей 19 регионов России, а также сборная Спортивного союза Непала.
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