Гольфистка Молоканова из Подмосковья поставила двойной рекорд на чемпионате РФ

05 августа 2026, 16:57

Спортсменка из Московской области Алиса Молоканова поставила двойной рекорд на XXXV чемпионате России по гольфу. Турнир проходит на поле гольф-клуба «Ак Барс» в Казани.





Историческое событие произошло в первый день соревнований. Алиса завершила стартовый раунд с результатом 63 удара — девять ниже пара. Это лучший результат за всю историю проведения российского чемпионата и новый рекорд поля «Ак Барс».





«Результат минус девять, я очень рада! Но меня это немного настораживает, потому что завтра будет очень тяжело психологически. Минус девять я, наверное, не перебью», — поделилась впечатлениями спортсменка.