В пять деревень и сёл Талдомского округа приедет мобильный медкомплекс

05 августа 2026, 14:30

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Мобильный медицинский комплекс Дубненской больницы посетит в ближайшие дни пять малых населённых пунктов Талдомского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





7 августа ФАП приедет в деревню Николо-Кропотки, приём там будет проводить эндокринолог. 10 августа жители села Квашенки смогут посетить приехавшего невролога. 11 августа мобильный комплекс привезёт в деревню Кошелево терапевта, 12 августа в посёлок Северный приедет кардиолог. А 15 августа у ДК в деревне Юркино можно будет пройти первый этап диспансеризации.





«Мы целенаправленно выстраиваем маршруты так, чтобы охватить самые удалённые точки. Зачастую человеку, особенно пожилому, сложно добраться до городской поликлиники. Поэтому врачи приезжают к жителям сельской местности практически домой», — отметил главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов.