Гольфистка Молоканова из Подмосковья завоевала Кубок России

15 сентября 2025, 13:38

оригинал Алиса Молоканова (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Спортсменка Алиса Молоканова из городского округа Химки одержала победу на Кубке России по гольфу. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





Молоканова стала лучшей в женской части соревнований. В финале она на 16-й лунке обыграла Варвару Неклюдову и завоевала Кубок страны.





«Турнир выдался очень напряжённым. Я подошла к нему не в лучшей форме. Но матчевый формат — это чисто психологическая игра: кто быстрее отпускает плохие лунки и удары, тот и выигрывает. Думаю, это и позволило мне победить», — прокомментировала свой успех Алиса Молоканова.