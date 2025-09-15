Гольфистка Молоканова из Подмосковья завоевала Кубок России
Спортсменка Алиса Молоканова из городского округа Химки одержала победу на Кубке России по гольфу. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Молоканова стала лучшей в женской части соревнований. В финале она на 16-й лунке обыграла Варвару Неклюдову и завоевала Кубок страны.
«Турнир выдался очень напряжённым. Я подошла к нему не в лучшей форме. Но матчевый формат — это чисто психологическая игра: кто быстрее отпускает плохие лунки и удары, тот и выигрывает. Думаю, это и позволило мне победить», — прокомментировала свой успех Алиса Молоканова.Награду турнира завоевал ещё один представитель Московской области: в соревнованиях мужчин химчанин Матвей Кармолин занял третье место.
Кубок России по гольфу среди мужчин и женщин проходил в Санкт-Петербурге с 8 по 12 сентября.