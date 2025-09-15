В Павловском Посаде стартовала реконструкция стадиона «Филимоновский»

15 сентября 2025, 10:06

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Реконструкция стадиона «Филимоновский» началась в Павловском Посаде. Ход работ проинспектировали депутат Госдумы Геннадий Панин и глава округа Денис Семёнов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Проект ремонта был согласован со спортсменами. По их просьбе на главном игровом поле останется естественный газон.





«В результате реконструкции стадион «Филимоновский» станет современным многофункциональным спортивным центром», — отмечается в сообщении.