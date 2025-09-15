В Павловском Посаде стартовала реконструкция стадиона «Филимоновский»
Реконструкция стадиона «Филимоновский» началась в Павловском Посаде. Ход работ проинспектировали депутат Госдумы Геннадий Панин и глава округа Денис Семёнов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Проект ремонта был согласован со спортсменами. По их просьбе на главном игровом поле останется естественный газон.
«В результате реконструкции стадион «Филимоновский» станет современным многофункциональным спортивным центром», — отмечается в сообщении.На стадионе будет построено крытое поле для мини-футбола, тир и павильон с тренерскими, душевыми и раздевалками. Для зрителей установят трибуны на 600 мест. Предусмотрено также обустройство новой волейбольной площадки и легкоатлетического ядра.
Все работы должны завершить в 2026 году.