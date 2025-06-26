Сборная Подмосковья взяла два третьих командных места первенства России по грэпплингу

26 июня 2025, 22:00

Сборная Подмосковья успешно выступила на первенстве России по грэпплингу

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковные спортсмены завоевали девять золотых, 12 серебряных и 23 бронзовых медалей на первенстве России по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-г. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





В грэпплинге в общекомандном зачёте сборная региона заняла третье место среди 59 регионов России, уступив командам Москвы и Дагестана. По итогам второго соревновательного в разделе «грэпплинг-ги» подмосковные борцы также замкнули тройку сильнейших. Лучший результат – у сборной Новосибирской области, второе место занял Краснодарский край.

«Это, можно сказать, исторические соревнования – ведь в этом году в них принимает участие рекордное число спортсменов из рекордного количества регионов страны. Финальные схватки проводились в театральной атмосфере. Это никого не оставило равнодушным», – поделился эмоциями участник соревнований Станислав Григорьев из Красногорска.