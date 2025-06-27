Анна Седокова посетила футбольный матч вместе со старшей дочерью и сыном
Певица Анна Седокова посетила футбольный матч вместе со своей 20-летней дочерью Алиной и сыном Гектором. Семейство наблюдало за игрой команд «Динамо» и 2DROTS. Фото и видео, сделанное на стадионе, артистка разместила в соцсетях.
Уточняется, что матч выиграло московское «Динамо» со счётом 3:0.
Ранее Анна прокомментировала слухи о её любовной связи с экс-футболистом и тренером «Зенита» Анатолием Тимощуком. На одном из матчей болельщики заметили, как спортсмен отправлял «сердечки» в сторону ложи, где сидела Седокова, из-за чего многие предположили, что у певицы и футболиста роман. Однако Анна позже опровергла слухи. Она сообщила, что на том матче рядом с ней находилась художница Анастасия Климова, которой и предназначались знаки внимания.
*запрещён в РФ.
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