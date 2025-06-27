Анна Седокова посетила футбольный матч вместе со старшей дочерью и сыном

27 июня 2025, 11:26

Седокова и её дети следили за игрой «Динамо» и 2DROTS

Анна Седокова (Фото: Instagram*, @annasedokova)

Певица Анна Седокова посетила футбольный матч вместе со своей 20-летней дочерью Алиной и сыном Гектором. Семейство наблюдало за игрой команд «Динамо» и 2DROTS. Фото и видео, сделанное на стадионе, артистка разместила в соцсетях.