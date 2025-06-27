Спортсменка из Чехова выиграла первенство Европы по синхронному плаванию

Спортсменка из Подмосковья Валерия Плеханова завоевала золотую медаль на первенстве Европы по синхронному плаванию среди юниоров, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Воспитанница тренеров Ольги Брусникиной и Оксаны Самохваловой из Чехова стала лучшей в дисциплине «соло – техническая программа», набрав 236,0250 балла. Серебро и бронзу завоевали представительницы Испании и Греции.
Турнир проходит с 25 по 29 июня в Афинах (Греция) по международным правилам European Aquatics с нововведением — ограничением продолжительности гибридных связок до 25 секунд.
В соревнованиях участвуют спортсмены из более чем 15 стран, включая Россию, Испанию, Францию, Италию и Германию. Российские синхронисты выступают в технической и произвольной программах «соло», а также в «дуэте» и «смешанном дуэте».