Спортсменка из Чехова выиграла первенство Европы по синхронному плаванию

27 июня 2025, 09:58

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсменка из Подмосковья Валерия Плеханова завоевала золотую медаль на первенстве Европы по синхронному плаванию среди юниоров, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.