В Пушкинском округе провели масштабную проверку автобусов
Межведомственную проверку автобусов, направленную на улучшение качества пассажирских перевозок, провели в Пушкинском округе. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
В проверке приняли участие сотрудники администрации округа, Управления административно-транспортного контроля областного Минтранса, административно-пассажирской инспекции и технадзора ГАИ.
«Комиссия проверяла техническое состояние автобусов, наличие всех нужных документов и соблюдение водителями правил перевозки пассажиров и режима труда и отдыха», — говорится в сообщении.В результате удалось выявить 37 нарушений и привлечь к административной ответственности семерых водителей и двух пассажиров. Все нарушения перевозчики должны будут оперативно исправить.