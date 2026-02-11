Достижения.рф

В Пушкинском округе провели масштабную проверку автобусов

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Межведомственную проверку автобусов, направленную на улучшение качества пассажирских перевозок, провели в Пушкинском округе. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.



В проверке приняли участие сотрудники администрации округа, Управления административно-транспортного контроля областного Минтранса, административно-пассажирской инспекции и технадзора ГАИ.

«Комиссия проверяла техническое состояние автобусов, наличие всех нужных документов и соблюдение водителями правил перевозки пассажиров и режима труда и отдыха», — говорится в сообщении.
В результате удалось выявить 37 нарушений и привлечь к административной ответственности семерых водителей и двух пассажиров. Все нарушения перевозчики должны будут оперативно исправить.
Лев Каштанов

