Голоса за благоустройство отдали уже более 500 тысяч жителей Подмосковья
Свыше 500 тысяч жителей Московской области приняли участие во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства, организованном Минстроем РФ и «Единой Россией». Об этом сообщает пресс-служба партии.
Локации, набравшие больше всего голосов, включат в Народную программу «Единой России».
Места, благоустроенные по итогам голосования, есть во многих подмосковных округах. Например, в Щёлкове создали 16 зон отдыха, а впереди — преображение Центрального парка и местных прудов. В округе Балашиха новый облик приобрели скверы, парки и улицы, а в список на голосование вошли ещё 42 территории.
«За последние годы в городе создано много новых общественных пространств. Люди на собственном опыте видят, что изменения работают», — отметил секретарь балашихинского отделения «Единой России», глава округа Сергей Юров.Голосование проходит на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, оно продлится до 12 июня. Принять в нём участие могут все желающие в возрасте от 14 лет.
Кроме того, жители Московской области могут передать свои предложения для Народной партии «Единой России» через муниципальные приёмные партии, по телефону 8-800-200-89-50 или через сайт естьрезультат.рф.