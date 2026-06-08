Голоса за благоустройство отдали уже более 500 тысяч жителей Подмосковья

08 июня 2026, 17:14

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Свыше 500 тысяч жителей Московской области приняли участие во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства, организованном Минстроем РФ и «Единой Россией». Об этом сообщает пресс-служба партии.





Локации, набравшие больше всего голосов, включат в Народную программу «Единой России».



Места, благоустроенные по итогам голосования, есть во многих подмосковных округах. Например, в Щёлкове создали 16 зон отдыха, а впереди — преображение Центрального парка и местных прудов. В округе Балашиха новый облик приобрели скверы, парки и улицы, а в список на голосование вошли ещё 42 территории.





«За последние годы в городе создано много новых общественных пространств. Люди на собственном опыте видят, что изменения работают», — отметил секретарь балашихинского отделения «Единой России», глава округа Сергей Юров.