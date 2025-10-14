Голосование жителей Подмосковья определит лучших врачей региона
Жители Московской области могут стать участниками онлайн-голосования «Народный доктор Московской области», которое стартовало на портале «Добродел». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Жители Подмосковья могут проголосовать за любого из 26 тыс. медиков. По итогам голосования определят лучшего детского и взрослого врачей любой специальности. Победители получат денежные призы», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Отдать голос можно по ссылке. Голосование завершится 6 ноября. Результаты опубликуют на сайте министерства и в соцсетях.