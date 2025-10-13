В больнице Воскресенска стали проводить биопсию простаты современным методом
В Воскресенской больнице начали применять новый метод диагностики онкозаболеваний предстательной железы – фьюжн-биопсию. Этому помогло поступление в стационар современного оборудования – новой ультразвуковой системы, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Фьюжн-биопсия – современный метод диагностики, позволяющий обнаружить злокачественные новообразования простаты на ранней стадии. За счёт комбинации двух способов визуализации – МРТ и УЗИ – врач в реальном времени видит изображение в формате 3D. Он может с высокой точностью определить очаги заболевания и провести биопсию опухоли. На закупу аппарата направили около 50 млн рублей», – уточнил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Врачи уже начали применять новое оборудование. По их словам, ультразвуковая система также оснащена датчиками для открытых, лапароскопических и робот-ассистированных операций. Это позволяет использовать аппарат не только для фьюжн-биопсии, но и для удаления других онкологических образований, – например, опухолей почек.
«Благодаря новому оборудованию значительно повышается точность исследования. В отличие от стандартных методов диагностики, фьюжн-биопсия проводится прицельно. Это снижает вероятность ложно-отрицательного результата, увеличивает выявляемость рака простаты на ранней стадии, когда лечение максимально эффективно», – отметил заведующий урологическим отделением Воскресенской больницы Дмитрий Кисляков.Фьюжн-биопсия в Воскресенской больнице выполняется бесплатно, по полису ОМС.
Оборудование закупили благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.