В Подмосковье врачи спасли подростка после взрыва телефона в кармане
Врачи спасли 13-летнего подростка, у которого в кармане брюк взорвался мобильный телефон. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
По словам заместителя главного врача Московской областной станции скорой медицинской помощи по оперативной работе Николая Суслова, подросток получил ожоги второй степени на обоих бедрах. Для облегчения боли врачи ввели ему сильнодействующие анальгетики.
В министерстве здравоохранения уточнили, что операция мальчику не потребовалась, рубцов у него не останется. В настоящее время подросток находится в ожоговом отделении в состоянии средней тяжести. Ожидается, что вскоре его выпишут.
