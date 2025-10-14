В Подмосковье женщины с ВИЧ родили около 260 здоровых детей

14 октября 2025, 16:32

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 260 здоровых детей появились на свет в Подмосковье от матерей с положительным ВИЧ-статусом с начала текущего года. Информацию об этом пресс-служба Минздрава Московской области разместила в соцсетях ведомства.





Для того, чтобы вирус не передался будущему ребёнку, беременная должна принимать антиретровирусную терапию.





«Если следовать рекомендациям врачей Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Московской области, риск передачи болезни стремится к нулю. Лечение проводится бесплатно. Благодаря этому, только с начала 2025 года в регионе у матерей с ВИЧ родилось 257 здоровых детей», — сказал зампред областного правительства — министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.